Тренер «Монако» объяснил поражение команды в матче чемпионата Франции перед игрой с «Шахтером»

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Главный тренер «Монако» Нико Ковач объяснил поражение команды в матче чемпионата Франции от «Лорьяна» (0:1). Слова тренера приводит пресс-служба клуба.

Мы не унываем, ведь Монако имеет прекрасный состав. В команде достаточно класса. Мы должны принять это поражение и забыть его, ведь во вторник очень важный поединок с «Шахтером».

Повреждение Головина? Если это просто ушиб – он сможет сыграть в Лиге чемпионов. Если же все серьезнее – мы не будем рисковать и дадим ему время на восстановление».