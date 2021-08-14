«Монако» перед матчем с «Шахтером» уступил аутсайдеру Лиги 1
Тренер «Монако» объяснил поражение команды в матче чемпионата Франции перед игрой с «Шахтером»
Монегаски проиграли «Лорьяну»
11:30
Фото: AFP
Главный тренер «Монако» Нико Ковач объяснил поражение команды в матче чемпионата Франции от «Лорьяна» (0:1). Слова тренера приводит пресс-служба клуба.
«Одно очко после двух туров – не то, на что мы рассчитывали. Мы доминировали, но создали лишь 2-3 реальных момента. Если бы мы забили первыми, то заставили бы соперника раскрываться. А получилось все наоборот. У «Лорьяна» не было возможностей, кроме пенальти, однако оборонялись они хорошо.
Мы не унываем, ведь Монако имеет прекрасный состав. В команде достаточно класса. Мы должны принять это поражение и забыть его, ведь во вторник очень важный поединок с «Шахтером».
Повреждение Головина? Если это просто ушиб – он сможет сыграть в Лиге чемпионов. Если же все серьезнее – мы не будем рисковать и дадим ему время на восстановление».
Матч с «Шахтером» состоится 17 августа.
Комментарии 0