Тренер «Монако»: «У вратаря «Шахтера» был очень удачный день»

Нико Ковач / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился мыслями после поражения в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Шахтера» (0:1). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Мы проявили к соперникам слишком большое уважение. Мы теряли мяч слишком быстро и слишком легко, поэтому у нас не было необходимой уверенности в себе. Чтобы обрести ее, нужно владеть мячом.

Думаю, это основная причина, почему мы плохо начали игру. Ребята слишком нервничали на старте, но затем мы доминировали 70 минут. Мы все еще верим.