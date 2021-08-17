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Тренер «Монако»: «У вратаря «Шахтера» был очень удачный день»

Ковач нашел причины поражения в первом матче противостояния с «Шахтером»
Футбол Лига чемпионов UEFA
01:58
Тренер «Монако»: «У вратаря «Шахтера» был очень удачный день»
Нико Ковач / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился мыслями после поражения в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Шахтера» (0:1). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

У их вратаря был очень удачный день. Меня порадовало то, как мы играли в первом тайме. Мы увидели, что можем создавать моменты против такой команды. Мы не должны быть слишком уж разочарованными сегодня.

Мы проявили к соперникам слишком большое уважение. Мы теряли мяч слишком быстро и слишком легко, поэтому у нас не было необходимой уверенности в себе. Чтобы обрести ее, нужно владеть мячом.

Думаю, это основная причина, почему мы плохо начали игру. Ребята слишком нервничали на старте, но затем мы доминировали 70 минут. Мы все еще верим.

В параллельных матчах «Шериф» Юрия Вернидуба разгромил загребское «Динамо» (3:0), а «Зальцбург» добыл волевую победу над «Брондбю» (2:1).

Сергей Стаднюк
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Теги

Шахтер Донецк Монако Нико Ковач

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