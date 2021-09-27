«Монако» одержал волевую победу над «Клермоном»
Тренер «Монако» во время матча поспорил с капитаном соперника на пиво
Необычное время для заключения пари
27 сентября 09:54
Нико Ковач / фото - RMC Sport
В матче восьмого тура Лиги 1 «Монако» одержало победу над «Клермоном» (3:1).
Тренер клуба из княжества Нико Ковач рассказал клубной пресс-службе, что заключил с капитаном соперника пари прямо во время встречи:
«Я выиграл пари у капитана Гастьена. Игрок «Клермона» тронул мяч последним. Теперь Гастьен должен мне пиво, я выиграл. Я был прав. Что ж, эмоции в футболе важны».
После восьми туров подопечные Ковача занимают восьмое место, набрав 11 очков. У лидеров чемпионата, ПСЖ – 24 зачетных пункта. ПСЖ и еще один клуб – единственные команды, выигравшие все стартовые матчи в топ-5 чемпионатах.
Напомним, в Англии планируют отменить закон на распитие алкоголя во время матча, действовавший 36 лет.
Комментарии 3
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
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он, я бы его сейчас отблагодарил.
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king [ссылка удалена] Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
[ссылка удалена] Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.