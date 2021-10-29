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Тренер «Наполи»: «У нас нет недовольных игроков, все мотивированы»
Команда еще не проигрывала в этом сезоне
29 октября 17:28
Фото: Napoli
Один из тренеров «Наполи» Марко Доменикини прокомментировал Football-Italia победа над «Болоньей» (3:0) и о стоянии внутри команды.
«У нашей команды много сильных качеств и боеспособный состав, который выполняет требования тренера. У нас нет недовольных игроков, все мотивированы.
Впереди еще много матчей, нам предстоит проделать еще много работы, но самоотдача всегда будет максимальной».
«Наполи» еще не проигрывал в этом сезоне.
Вместе с «Миланом» команда лидирует в Серии А.
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