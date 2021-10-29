Тренер «Наполи»: «У нас нет недовольных игроков, все мотивированы»

Команда еще не проигрывала в этом сезоне

Фото: Napoli

Один из тренеров «Наполи» Марко Доменикини прокомментировал Football-Italia победа над «Болоньей» (3:0) и о стоянии внутри команды.

«У нашей команды много сильных качеств и боеспособный состав, который выполняет требования тренера. У нас нет недовольных игроков, все мотивированы. Впереди еще много матчей, нам предстоит проделать еще много работы, но самоотдача всегда будет максимальной».

«Наполи» еще не проигрывал в этом сезоне.

Вместе с «Миланом» команда лидирует в Серии А.