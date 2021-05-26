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Тренер нарасхват. «Ювентус» включился в борьбу за Массимилиано Аллегри

Туринский клуб рассматривает варианты замены Андреа Пирло
Футбол Серия А (Италия)
12:05
Тренер нарасхват. «Ювентус» включился в борьбу за Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри / фото - gettyimages

Руководители «Ювентуса» желают видеть у руля команды Массимилиано Аллегри в случае увольнения Андреа Пирло, сообщает Fabrizio Romano.

Хоть Пирло и взял с командой два трофея в этом сезоне, но в клубе все равно недовольны работой тренера. Президент клуба Андреа Аньелли требует от главного тренера успехов на европейской арене и считает что Аллегри, дважды выводивший туринцев в финал Лиги Чемпионов, идеальный кандидат.

Сам Аллегри уже успел отказать «Тоттенхэму» и рассчитывает возглавить мадридский «Реал» в случае ухода Зинедина Зидана.

Вчера агент итальянского специалиста был замечен в Мадриде.

Напомним, будущее Зидана в мадридском клубе определиться на следующей неделе.

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Теги

Массимилиано Аллегри Ювентус

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