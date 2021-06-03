Товарищеские матчи. Нидерланды ушли от поражения от Шотландии. Австрия уступила Англии
Тренер Нидерландов: «Можем играть намного лучше, чем с Шотландией»
Голландцы ушли от поражения в конце матча
Фото: Nos TV
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур оценил NOS TV ничью команды с Шотландией (2:2) в товарищеском матче.
«Мы тренировались по схеме 5-3-2 только один раз, поэтому мы не могли думать, что сразу достигнем высот. Но очевидно, что ситуация должна улучшиться. Тем не менее, я по-прежнему убежден, что мы можем играть намного лучше, используя эту или любую другую схему.
Думаю, мы иногда были слишком статичны. В нескольких моментов у де Лигта было слишком мало вариантов для передачи. Это то, над чем мы должны работать».
Нидерланды – первый соперник Украины на Евро-2020.
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