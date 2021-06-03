Тренер Нидерландов: «Можем играть намного лучше, чем с Шотландией»

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Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур оценил NOS TV ничью команды с Шотландией (2:2) в товарищеском матче.

Думаю, мы иногда были слишком статичны. В нескольких моментов у де Лигта было слишком мало вариантов для передачи. Это то, над чем мы должны работать».