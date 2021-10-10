Тренер Нидерландов обвинил Сульшера в недостаточной тактической подкованности
Член тренерского штаба сборной Нидерландов Дэнни Блинд оценил работу Оле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед». Экс-футболиста цитирует Daily Mail.
«В чем особенность этой команды? Каков его план? Именно этого команде не хватает при Сульшере.
У МЮ нет тактического плана. Команда не способна оказывать давление на соперников вроде «Манчестер Сити». Необязательно устраивать прессинг по всему полю, но мы вообще ничего не видим – все строится на индивидуальных качествах игроков. Они мастера, и зачастую их мастерство приносит команде победу. Но это не заслуга команды в целом. МЮ не удается доминировать – вот в чем проблема.
Поведя в счете против «Эвертона», они встали на своей половине и начали выжидать. Они хотят забивать после контратак, но для такого клуба, как МЮ, этого мало. В результате мы видим, какие у «МЮ» возникают проблемы с тем, чтобы перевернуть ход матча после гола «Эвертона». У манкунианцев почти не было моментов.
Результаты не радуют. Они проиграли «Янг Бойз», «Вест Хэму» в Кубке лиги, «Астон Вилле», им повезло в игре с «Вильярреалом» – за счет Роналду. Нужно прибавлять – и возможности для этого есть.
Нельзя сказать, что у Сульшера была долгая карьера во главе команды уровня «МЮ». Он был чемпионом в Норвегии, но это не тот уровень. Я понимаю, почему ему дают время, он дитя клуба, он забил легендарный гол в 1999-м. Но всего этого недостаточно для оправдания происходящего сейчас».
При норвежце маникунианцы пока не выиграли ни одного титула, а в финале Лиги Европы 20/21 уступили «Вильярреалу».
Тем не менее, в руководстве клуба доверяют специалисту и пока даже не думают о поиске замены.
Напомним, одним из главных условий Роналду при переходе в МЮ была помощь в транспортировке его криокамеры из Турина.
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