Тренер Нидерландов обвинил Сульшера в недостаточной тактической подкованности

Оле-Гуннар Сульшер / фото - Insider Voice

Член тренерского штаба сборной Нидерландов Дэнни Блинд оценил работу Оле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед». Экс-футболиста цитирует Daily Mail.

У МЮ нет тактического плана. Команда не способна оказывать давление на соперников вроде «Манчестер Сити». Необязательно устраивать прессинг по всему полю, но мы вообще ничего не видим – все строится на индивидуальных качествах игроков. Они мастера, и зачастую их мастерство приносит команде победу. Но это не заслуга команды в целом. МЮ не удается доминировать – вот в чем проблема.

Поведя в счете против «Эвертона», они встали на своей половине и начали выжидать. Они хотят забивать после контратак, но для такого клуба, как МЮ, этого мало. В результате мы видим, какие у «МЮ» возникают проблемы с тем, чтобы перевернуть ход матча после гола «Эвертона». У манкунианцев почти не было моментов.

Результаты не радуют. Они проиграли «Янг Бойз», «Вест Хэму» в Кубке лиги, «Астон Вилле», им повезло в игре с «Вильярреалом» – за счет Роналду. Нужно прибавлять – и возможности для этого есть.

Нельзя сказать, что у Сульшера была долгая карьера во главе команды уровня «МЮ». Он был чемпионом в Норвегии, но это не тот уровень. Я понимаю, почему ему дают время, он дитя клуба, он забил легендарный гол в 1999-м. Но всего этого недостаточно для оправдания происходящего сейчас».