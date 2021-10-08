Тренер «Ньюкасла»: «Я бы хотел продолжить работу, получить шанс показать новым владельцам свои навыки»

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Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс прокомментировал The Telegraph смену владельцев в команде и надеется получить свой шанс.

Решение не от меня зависит, я принимаю это и приму то, что будет дальше. Мне нужно дождаться разговора с ответственными людьми. Если я в «Ньюкасле» не дойду до 1000 матчей за карьеру, то можно будет сказать, что такое могло случиться лишь со мной. Но я не думаю, что это будет жестоко по отношению ко мне. Это просто футбол.

Дело тут не во мне. Я с первого дня говорил, что покупка клуба – лучшее, что могло с ним произойти. Если этот прекрасный клуб сделает шаг вперед, я буду только рад.

Я действительно надеюсь, что начинается новая эпоха, и нельзя не быть взволнованным, читая, сколько у саудовцев денег»