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Тренер «Оболони»: «Задача одна – повышение в классе»

Команда идет 4-й в таблице Первой лиги
Футбол Первая лига
12:17
Тренер «Оболони»: «Задача одна – повышение в классе»
Фото: ФК Оболонь

Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко рассказал пресс-службе клуба о задаче команды на вторую половину сезона.

Планируется ли этой зимой усиление? И какие позиции, возможно, в нем нуждаются?

«У нас ушли Безуглый и Мурза, поэтому на их позиции мы будем просматривать новичков, но опять же, если эти новички действительно проявят себя и будут действительно демонстрировать хороший квалифицированный футбол, который поможет нашей команде одерживать победы, только тогда мы их подпишем.

Потому будем все в процессе решать. Ведутся переговоры, будем смотреть, будут новички, но много не будем брать игроков, то есть на одну, две, максимум на три позиции возьмем игроков».


Какая задача стоит перед «пивоварами» на сезон?

«Задача одна – повышение в классе. Это максимальная задача. Никто не будет кривить душой и говорить, что мы должны играть каждый матч только на победу. Максимальная цель – прописка в Премьер-лиге».

«Оболонь» идет 4-й в таблице Первой лиги. До лидера – 20 очокв.

Андрей Усмонов
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