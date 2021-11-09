Тренер одного из клубов УПЛ признался, что его интересует Марьян Швед
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич заявил, что ему интересен хавбек «Мехелена» Марьян Швед.
– У нас тогда был трансферный бан, мы не могли никого подписать и были вынуждены искать пополнение через академию. Одним из таких игроков был Марьян Швед, который не играл еще за дубль, но играл за U-19. Его, Кравца и Гуцуляка или Клеца, точно не помню, мы взяли.
На сборах я увидел, что он мощный, не ощущает давления, не чувствует ответственности. Он будто играет в школе. Я не знаю, что там с его карьерой сейчас. Я не смотрел тогда на паспорт, на то, что ему было 17. Но я видел, что он подходит под мои идеи.
Вингер в 4-3-3, команда будет играть на него, он будет выходить один на один. И через 10 матчей его покупает «Севилья». Мы решили его продать, но он себя не смог найти там.
- Сейчас он играет в «Мехелене». Тебя интересует этот футболист?
– Меня всегда интересуют хорошие футболисты, а он хороший футболисты. Этот вопрос стал для меня неожиданным. Хорошие футболисты всегда интересуют.
Напомним, Швед подписал полноценный контракт с «Мехеленом» летом, уйдя из «Селтика».
Комментарии 0