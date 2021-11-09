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Тренер одного из клубов УПЛ признался, что его интересует Марьян Швед

Йовичевич вспомнил, как подпускал вингера к основе «Карпат»
Футбол Украинская Премьер-лига
08:15
Тренер одного из клубов УПЛ признался, что его интересует Марьян Швед
Марьян Швед / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич заявил, что ему интересен хавбек «Мехелена» Марьян Швед.

– У нас тогда был трансферный бан, мы не могли никого подписать и были вынуждены искать пополнение через академию. Одним из таких игроков был Марьян Швед, который не играл еще за дубль, но играл за U-19. Его, Кравца и Гуцуляка или Клеца, точно не помню, мы взяли.

На сборах я увидел, что он мощный, не ощущает давления, не чувствует ответственности. Он будто играет в школе. Я не знаю, что там с его карьерой сейчас. Я не смотрел тогда на паспорт, на то, что ему было 17. Но я видел, что он подходит под мои идеи.

Вингер в 4-3-3, команда будет играть на него, он будет выходить один на один. И через 10 матчей его покупает «Севилья». Мы решили его продать, но он себя не смог найти там.

- Сейчас он играет в «Мехелене». Тебя интересует этот футболист?

– Меня всегда интересуют хорошие футболисты, а он хороший футболисты. Этот вопрос стал для меня неожиданным. Хорошие футболисты всегда интересуют.


Напомним, Швед подписал полноценный контракт с «Мехеленом» летом, уйдя из «Селтика».

Источник: FootballHub Петр Приходько
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Марьян Швед Мехелен СК Днепр-1

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