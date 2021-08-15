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Тренер «Олимпика» – об 1:2 с «Металлистом»: «Сильной команде не надо помогать»
Харьковчане дважды пробивали пенальти
20:37
Сергей Литовченко / Фото - Футбол 1/2/3
Главный тренер «Олимпика» Сергей Литовченко поделился эмоциями после поражения в матче четвертого тура Первой лиги против «Металлиста» (1:2). Харьковчане дважды пробивали пенальти.
Мы и так, я считаю, достаточно неплохо смотрелись. Мне не стыдно ни за ребят, ни за рисунок игры. А результат... К сожалению получилось так, как получилось.
Не хочется комментировать действия других. Сильной команде не надо помогать. Они и так сильны.
Ранее президент «Металлиста» Александр Ярославский заявил, что клуб не собирается останавливаться на трансфере Матэуса Пейшото.
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