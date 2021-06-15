Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Тренер Польши: «Разочарованы не только болельщики, но и весь состав»

Соуза – о поражении от Словакии
Футбол Евро-2020
08:08
Тренер Польши: «Разочарованы не только болельщики, но и весь состав»
Фото: Marca

Главный тренер Польши Паулу Соуза прокомментировал сайту UEFA поражение команды от Словакии (1:2) в матче Евро-2020.

«Идея была в том, чтобы контролировать мяч и создавать моменты, и мы это делали. Конечно, мы могли сыграть и лучше. Нам следует действовать лучше, смелее, особенно в обороне. Мы неделю работали над нейтрализацией Шкриньяра и упустили его на угловом. Я должен разобраться, почему он не был прикрыт. В итоге не только болельщики разочарованы, но и я, и весь состав, потому что непозволительно проигрывать матчи в таком ключе».

Польша играла в меньшинстве почти весь второй тайм.

В другом матче группы Испания и Швеция сыграли вничью (0:0).

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Польша - Словакия сборная Словакии (футбол) сборная Польши (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Гамшик – о 2:1 с Польшей: «Невероятно! Я не провел ни одного матча за месяц»
Гамшик – о 2:1 с Польшей: «Невероятно! Я не провел ни одного матча за месяц»
Футбол Евро-2020
14 июня 23:09
Левандовски не смог. Словакия в большинстве обыграла Польшу
Левандовски не смог. Словакия в большинстве обыграла Польшу
Футбол Евро-2020
14 июня 20:53
Хавбеку сборной Польши показана первая красная карточка на Евро-2020
Хавбеку сборной Польши показана первая красная карточка на Евро-2020
Футбол Евро-2020
14 июня 20:50
Евро 2020. Польша в меньшинстве проиграла Словакии. Как это было
Евро 2020. Польша в меньшинстве проиграла Словакии. Как это было
Футбол Евро-2020
14 июня 20:40
Левандовски и Гамшик выйдут в стартовых составах на матч Польша – Словакия
Левандовски и Гамшик выйдут в стартовых составах на матч Польша – Словакия
Футбол Евро-2020
14 июня 18:03
Тренер Польши: «Все игроки готовы к Словакии. Надеемся увезти три очка»
Тренер Польши: «Все игроки готовы к Словакии. Надеемся увезти три очка»
Футбол Евро-2020
14 июня 17:23

Новости: Футбол

Ярмоленко: «О том, что мне можно не приезжать на тренировку «Боруссии», мне сообщил доктор»
Ярмоленко: «О том, что мне можно не приезжать на тренировку «Боруссии», мне сообщил доктор»
Бундеслига (Германия)
09:11
Игрок сборной Литвы покинул «Львов»
Игрок сборной Литвы покинул «Львов»
Украинская Премьер-лига
09:09
Левандовски: «Даже после удаления не терял надежды, что спасем матч»
Левандовски: «Даже после удаления не терял надежды, что спасем матч»
Евро-2020
08:52
Энрике: «Швеция отсиживалась в обороне, но могла и выиграть»
Энрике: «Швеция отсиживалась в обороне, но могла и выиграть»
Евро-2020
08:47
Франция – Германия и первый матч Роналду. Сегодня завершится первый тур Евро-2020
Франция – Германия и первый матч Роналду. Сегодня завершится первый тур Евро-2020
Евро-2020
08:41
Буффон имел предложения из России и Бразилии
Буффон имел предложения из России и Бразилии
Серия А (Италия)
08:36
Копа Америка. Аргентина и Чили вновь поделили очки. Парагвай переиграл Боливию
Копа Америка. Аргентина и Чили вновь поделили очки. Парагвай переиграл Боливию
В мире
08:30
Сабо: «Не мог уснуть после матча Нидерланды – Украина»
Сабо: «Не мог уснуть после матча Нидерланды – Украина»
Сборная Украины
08:15
Тренер Польши: «Разочарованы не только болельщики, но и весь состав»
Тренер Польши: «Разочарованы не только болельщики, но и весь состав»
Евро-2020
08:08
Все новости

Популярные новости

Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 21:53
5
Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
История Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 14:29
3
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
5
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Мнение
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Бокс Профессиональный бокс
11 июня 11:24
2
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
18 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
18 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00