Тренер Польши: «Разочарованы не только болельщики, но и весь состав»

Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
19:00
Главный тренер Польши Паулу Соуза прокомментировал сайту UEFA поражение команды от Словакии (1:2) в матче Евро-2020.
«Идея была в том, чтобы контролировать мяч и создавать моменты, и мы это делали. Конечно, мы могли сыграть и лучше. Нам следует действовать лучше, смелее, особенно в обороне. Мы неделю работали над нейтрализацией Шкриньяра и упустили его на угловом. Я должен разобраться, почему он не был прикрыт. В итоге не только болельщики разочарованы, но и я, и весь состав, потому что непозволительно проигрывать матчи в таком ключе».
Польша играла в меньшинстве почти весь второй тайм.
В другом матче группы Испания и Швеция сыграли вничью (0:0).
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