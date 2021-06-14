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Тренер Польши: «Все игроки готовы к Словакии. Надеемся увезти три очка»
Паулу Соуза высказался о стартовом поединке команды на Евро-2020
Паулу Соуза / Фото - Onefootball
Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза рассказал о готовности своих подопечных к стартовому матчу на Евро-2020 против Словакии. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
Все игроки, которых мы взяли с собой, готовы. У нас хорошая команда, и мы надеемся вернуться в Польшу после первого матча с тремя очками. У меня нет больших сомнений относительно стартового состава, разве что насчет одного-двух игроков.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Польша – Словакия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.