Главный скаут «Шахтера» прибыл в Португалию для подписания форварда «Бенфики»
Тренер «Порту» Консейсау продлил контракт с клубом
Он вывел команду в 1/4 финала ЛЧ
Фото: Sky Sports
«Порту» через свой сайт объявил о продлении контракта с главным тренером Сержиу Консейсау.
Португальский специалист останется в команде. Новый контракт рассчитан до 2024-го года.
«Порту» в минувшем сезоне стал вторым в чемпионате Португалии и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Тренирует он команду с 2017-го года.
Сообщалось об интересе к нему со стороны «Наполи».
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