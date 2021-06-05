Тренер «Порту» Консейсау продлил контракт с клубом

Он вывел команду в 1/4 финала ЛЧ

Фото: Sky Sports

«Порту» через свой сайт объявил о продлении контракта с главным тренером Сержиу Консейсау.

Португальский специалист останется в команде. Новый контракт рассчитан до 2024-го года.

«Порту» в минувшем сезоне стал вторым в чемпионате Португалии и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Тренирует он команду с 2017-го года.

Сообщалось об интересе к нему со стороны «Наполи».