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Тренер «Порту» Консейсау продлил контракт с клубом

Он вывел команду в 1/4 финала ЛЧ
Футбол В Европе
15:42
Тренер «Порту» Консейсау продлил контракт с клубом
Фото: Sky Sports

«Порту» через свой сайт объявил о продлении контракта с главным тренером Сержиу Консейсау.

Португальский специалист останется в команде. Новый контракт рассчитан до 2024-го года.

«Порту» в минувшем сезоне стал вторым в чемпионате Португалии и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Тренирует он команду с 2017-го года.

Сообщалось об интересе к нему со стороны «Наполи».

Андрей Усмонов
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