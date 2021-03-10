Тренер «Порту» раскрыл, что сказал своим игрокам в перерыве матча с «Ювентусом»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу над «Ювентусом» в двухматчевом противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов. Специалист раскрыл, что сказал команде в перерыве ответной встречи. Его слова приводит официальный сайт UEFA.

У меня коллектив, состоящий из очень храбрых игроков, которые идеально воплотили в жизнь мой план. А ведь нам противостояла великая команда с футболистами высочайшего класса.

Нам пришлось трудно, но и мы создали сложности «Ювентусу». Мы были настоящей командой. Я очень благодарен ребятам и хочу их поздравить с блестяще проделанной работой.

После удаления Тареми мы показали, из чего сделан «Порту». Ни на секунду не переставали верить в успех. Это то, что у «Порту» в крови.

Перед дополнительным временем сказал игрокам, что каждый должен постараться еще лучше. В таких ситуациях мы часто находим свою лучшую игру.