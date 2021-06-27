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Тренер Португалии: «Мы с Бельгией соперники примерно одного класса»

Главный матч 1/8 финала турнира обещает быть интересным
Футбол Евро-2020
13:40
Тренер Португалии: «Мы с Бельгией соперники примерно одного класса»
Фернанду Сантуш / фото - UEFA

В преддверии матча 1/8 финала Евро-2020 против Бельгии главный тренер португальцев Фернанду Сантуш рассказал официальному сайту UEFA, как планирует играть его команда:

«Бельгийцы регулярно забивают и играют легко. У них есть игроки, которые оказывают на игру большее влияние, но Бельгия не будет применять персональную опеку, как не будем ее применять и мы. Соперники примерно одного класса.

Мы должны придерживаться своих принципов. Если мы вносим какие-то изменения, то лишь потому, что мы хотим сыграть определенным образом. Мы меняемся не только из-за соперников – это обычно делают небольшие команды».

Матч между Португалией и Бельгией состоится уже сегодня в 22:00. На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляции противостояния.

Также этот поединок может стать историческим, ведь форвард португальцев Криштиану Роналду сегодня может побить мировой рекорд по количеству голов в футболке национальной сборной. Он уже сравнялся с Али-Даеи и, если сегодня забьет гол, то выйдет в единоличные лидеры этого списка.

Напомним, голкипер бельгийцев Тибо Куртуа заявил, что Эден Азар может решить исход матча с Португалией


Павел Харченко
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Теги

Бельгия – Португалия сборная Португалии (футбол) Криштиану Роналду Фернанду Сантуш

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