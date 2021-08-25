Защитник «Бенфики»: «Молился, чтобы мой голеностоп выдержал 40 минут игры в меньшинстве»
Тренер ПСВ – о вылете из ЛЧ от «Бенфики»: «У нас нет опыта таких матчей»
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09:51
Роджер Шмидт / Фото: Twitter
Главный тренер ПСВ Рожер Шмидт высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов от «Бенфики». Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Бенфика» очень хорошо сыграла в обороне, а мы были недостаточно опасны в атаке.
У нас очень молодая команда, у которой нет опыта таких матчей. Я пытался изменить ситуацию заменами, но у нас не получилось добиться нужного результата».
Отметим, что в групповой этап ЛЧ кроме «Бенфики» также вышли «Мальме» и «Янг Бойз».
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