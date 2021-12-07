Лига чемпионов. «Лейпциг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
Тренер ПСВ отказался возглавить «Лейпциг»
Шмидт решил остаться в Нидерландах
12:29
Рогер Шмидт / Фото: AFP
Главный тренер ПСВ Рогер Шмидт решил остаться в команде.
Предложение немецкому специалисту сделал «Лейпциг», но неожиданно получил отказ, сообщает kicker. Немец решил остаться в Нидерландах.
Отметим, что «быки» уволили накануне тренера Джесси Марша и ищут нового наставника. Шмидт был первым кандидатом. Ранее он работал в системе «Ред Булл», возглавляя «Зальцбург».
Также в Германии он тренировал «Байер».
«Лейпциг» рассмотрит другие кандидатуры в лицах Доменико Тедеско и Эдина Терзича.
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