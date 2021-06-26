Тренер, работавший в Венгрии, возглавит новичка Первой лиги

Также в штаб вошел экс-наставник «Оболони», «Волыни» и «Львова»

Фото - ПФЛ

Новичок Первой лиги «Ужгород» определился с новым главным тренером. Им станет Михаил Иваница.

Контракт украинского специалиста с венгерским «Торпо» подходит к концу в конце июня. С 1 июля он приступит к работе в новом клубе.

Также в тренерский штаб вошел Богдан Блавацкий. Он известен по работе в «Оболони», «Волыни» и «Львове», а также – в польских клубах.

Отметим, что Иваница уже был наставником Ужгорода в 2020 году. Тогда клуб выступал на аматорском уровне.

Напомним, «Ужгород» пробился в Первую лигу со второй строчки группы Б низшего профессионального дивизиона Украины.