Главный тренер сборной Венгрии: «Даже в лучших сказках конец не всегда счастливый»
Тренер, работавший в Венгрии, возглавит новичка Первой лиги
Также в штаб вошел экс-наставник «Оболони», «Волыни» и «Львова»
17:03
Фото - ПФЛ
Новичок Первой лиги «Ужгород» определился с новым главным тренером. Им станет Михаил Иваница.
Контракт украинского специалиста с венгерским «Торпо» подходит к концу в конце июня. С 1 июля он приступит к работе в новом клубе.
Также в тренерский штаб вошел Богдан Блавацкий. Он известен по работе в «Оболони», «Волыни» и «Львове», а также – в польских клубах.
Отметим, что Иваница уже был наставником Ужгорода в 2020 году. Тогда клуб выступал на аматорском уровне.
Напомним, «Ужгород» пробился в Первую лигу со второй строчки группы Б низшего профессионального дивизиона Украины.
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