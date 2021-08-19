Шевченко: «Рапид» – хорошая команда, которая показывает качественный силовой футбол»
Тренер «Рапида»: «Нам нужно показать хорошую игру, но и «Заря» тоже очень хорошая команда»
Игра состоится в 22:00
12:16
Фото: SK Rapid
Главный тренер «Рапида» Дитмар Кюбауэр поделился ожиданиями пресс-службе клуба от матча с «Зарей» в квалификации Лиги Европы.
«Мы хотим использовать свой шанс в следующих двух матчах, чтобы и дальше оставаться в Лиге Европы. Нам снова нужно показать хорошую игру, но и «Заря» тоже очень хорошая команда
Болельщики действительно внесли значительный вклад в то, как ребята играли в первых двух домашних матчах в еврокубках. Их поддержка нам очень помогает».
Начало матча – в 22:00.
Онлайн трансляция «Рапид» – «Заря».
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