Защитник «Рапида»: «Заслуженно забили «Заре» три мяча»
Тренер «Рапида»: «Результат 3:0 облегчил нам задачу перед ответной игрой»
Австрийцы разгромили луганский клуб
11:51
фото - football24
Главный тренер венского «Рапида» Дитмар Кюбауэр прокомментировал для Kronen Zeitung разгромную победу над «Зарей» (3:0) в квалификационном матче Лиги Европы:
«Как я и говорил перед игрой, сегодня нам противостояла очень хорошая команда. Я считаю 3:0 – очень хороший результат. Для этого много пришлось поработать, ведь «Заря» могла забить, и не раз. Однако мы сумели сохранить стабильность по ходу матча и не рассыпаться, при этом забили необходимые голы, которые облегчают нам задачу перед ответной игрой.
Однако ничего еще не закончено. «Заря» очень сильна технически, там есть очень скоростные игроки, из-за этого мы несколько раз сегодня теряли контроль над ситуацией в центре поля. Не зря луганчане заняли третье место в чемпионате Украины».
Ответная игра состоится в Запорожье, 26 августа.
Тренер луганчан Виктор Скрипник назвал такое поражение «Зари» незаслуженным.
Напомним, экс-гендиректор «Зари» Сергей Рафаилов заявил, что игра команды не соответствует уровню группового этапа Лиги Европы.
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