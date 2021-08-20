Тренер «Рапида»: «Результат 3:0 облегчил нам задачу перед ответной игрой»

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Главный тренер венского «Рапида» Дитмар Кюбауэр прокомментировал для Kronen Zeitung разгромную победу над «Зарей» (3:0) в квалификационном матче Лиги Европы:

Однако ничего еще не закончено. «Заря» очень сильна технически, там есть очень скоростные игроки, из-за этого мы несколько раз сегодня теряли контроль над ситуацией в центре поля. Не зря луганчане заняли третье место в чемпионате Украины».