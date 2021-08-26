Стали известны стартовые составы на матч «Заря» – «Рапид»
Тренер «Рапида»: «Заря» сильная команда, поэтому потеря концентрации недопустима»
Начало матча – в 19:30
19:05
Фото: SK Rapid
Главный тренер «Рапида» Дитмар Кюбауэр поделился ожиданиями пресс-службе клуба от игры против «Зари» в квалификации Лиги Европы.
«Мы заложили неплохой фундамент в первой игре и это облегчает наше задание в ответном матче. Но мы знаем, что «Заря» сильная команда, поэтому потеря концентрации недопустима. Надеюсь, нам удастся показать слаженную и надежную игру».
Начало матча – в 19:30.
Первая встреча завершилась победой австрийцев (3:0).
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