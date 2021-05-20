Тренер «Руха» сообщил, что Сигурдссон и еще один зимний новичок покинут команду

Иван Федык / Фото - Рух Львов

Главный тренер «Руха» Иван Федык в эфире Футбол NEWS подвел итоги минувшего сезона. Также специалист сообщил, что команду покинут два зимних новичка – Рагнар Сигурдссон и Бобир Абдихоликов.

Рагнар Сигурдссон и Бобир Абдихоликов покинули команду. У многих заканчиваются контракты и с ними ведутся переговоры. Я бы хотел полностью сохранить команду, а как оно будет – посмотрим.

Нужно усилить те позиции, на которых у нас нет большой конкуренции – это крайние защитники и крайние нападающие.