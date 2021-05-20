Первым новичком «Руха» стал лидер «Ингульца»
Тренер «Руха» сообщил, что Сигурдссон и еще один зимний новичок покинут команду
Также Федык весьма скромно оценил выступления львовян в минувшем сезоне
20 мая 16:22
Иван Федык / Фото - Рух Львов
Главный тренер «Руха» Иван Федык в эфире Футбол NEWS подвел итоги минувшего сезона. Также специалист сообщил, что команду покинут два зимних новичка – Рагнар Сигурдссон и Бобир Абдихоликов.
Этот сезон был переходной. Серьезных достижений у нас и не могло быть, будем откровенны. За прошлый сезон с десяти баллов я ставлю четверку.
Рагнар Сигурдссон и Бобир Абдихоликов покинули команду. У многих заканчиваются контракты и с ними ведутся переговоры. Я бы хотел полностью сохранить команду, а как оно будет – посмотрим.
Нужно усилить те позиции, на которых у нас нет большой конкуренции – это крайние защитники и крайние нападающие.
Ранее нападающий львовян Николай Кухаревич рассказал, когда присоединится ко французскому «Труа».
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