Шанс на скорый дебют. Супряга попал в заявку на матч против бывшего клуба Де Дзерби
Тренер «Сампдории» назвал качество, которое Супряга добавил команде
Украинец был включен в заявку на ближайший матч генуэзцев
11:10
Фото - Сампдория
Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло в преддверии матча 24-го тура Серии А против «Сассуоло» прокомментировал подписание нападающего Владислава Супряги. Слова специалиста передает Tuttomercatoweb.
У Сабири есть свои качества. Супряга также молод. Он добавил нам свежести.
Вместе с тем, ему понадобится акклиматизация. Мы могли бы поступить и по-другому. Но мы находимся в таком положении и вынуждены с ним мириться.
Ранее Супряга был включен в заявку команды на игру.
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