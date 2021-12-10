Шевченко: «Ожидаю жаркий и напряженный матч с «Сампдорией»
Тренер «Сампдории» задел Шевченко перед дерби: «В отличие от них, мы никогда не искали оправданий»
Д'Аверса поделился ожиданиями от игры с «Дженоа»
13:42
Фото: Sampdoria
Главный тренер «Сампдории» Роберто Д'Аверса поделился ожиданиями Italy 24 от дерби против «Дженоа» Андрея Шевченко, задев команду украинца.
«Я не люблю вмешиваться в чужие дела. С приходом Шевченко Дженоа играет по схеме 5-3-2, но мы должны думать о себе. Если какие-то трудности и есть, мы увидим это в игре.
В их подготовке к матчу всегда отмечается, что им не хватает игроков, но мы никогда не искали оправданий. Мы никогда этого не делали. Они играют дома, поэтому, скорее всего, начнут сильно, но я не помню, чтобы какая-то команда ждала в дерби. Мы должны думать о себе и мы отдаем себе отчет, как выйти на поле для достижения результата».
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