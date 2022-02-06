Супряга появился на замену «Сампдории», но покинул поле спустя 20 минут игры
Тренер «Сампдории»: «Замена Супряги была воспитательной мерой»
Джампаоло намекнул, что не слишком доволен украинцем
06 февраля 20:23
Фото: Sampdoria
Главный тренер «Сампдории» Марко Джампало прокомментировал Tutto Mercato замену форварда Владислава Супряги, который вышел на замену, но позже был заменен.
«В случае с первой заменой я хотел сохранить изначальную схему, а единственным нападающим в моем распоряжении был недавно прибывший Супряга. Потом я понял, что дриблинг в исполнении Сассуоло может сделать нас уязвимыми, поэтому я предпочел выпустить Конти на фланг. Пришлось пожертвовать Супрягой, потому что команда не должна испытывать постоянные проблемы. После этого мы играли спокойно и слаженно.
Знаю, что с психологической точки это могло быть тяжелым решением, но нам нужна была слаженная командная игра. Я не мог рисковать и оставлять на поле его, Капуто и Сенси. В двадцать лет у игрока есть возможность для прогресса, но в случае поражения, я бы чувствовал себя хуже.
Проблема с Супрягой в том, что мы не говорим на одном языке. Но я думаю, он понял, что означает эта замена. Скажем, что она была воспитательной мерой».
Комментарии 0