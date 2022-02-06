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Тренер «Сампдории»: «Замена Супряги была воспитательной мерой»

Джампаоло намекнул, что не слишком доволен украинцем
Футбол Серия А (Италия)
06 февраля 20:23
Тренер «Сампдории»: «Замена Супряги была воспитательной мерой»
Фото: Sampdoria

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампало прокомментировал Tutto Mercato замену форварда Владислава Супряги, который вышел на замену, но позже был заменен.

«В случае с первой заменой я хотел сохранить изначальную схему, а единственным нападающим в моем распоряжении был недавно прибывший Супряга. Потом я понял, что дриблинг в исполнении Сассуоло может сделать нас уязвимыми, поэтому я предпочел выпустить Конти на фланг. Пришлось пожертвовать Супрягой, потому что команда не должна испытывать постоянные проблемы. После этого мы играли спокойно и слаженно.

Знаю, что с психологической точки это могло быть тяжелым решением, но нам нужна была слаженная командная игра. Я не мог рисковать и оставлять на поле его, Капуто и Сенси. В двадцать лет у игрока есть возможность для прогресса, но в случае поражения, я бы чувствовал себя хуже.

Проблема с Супрягой в том, что мы не говорим на одном языке. Но я думаю, он понял, что означает эта замена. Скажем, что она была воспитательной мерой».

Это была дебютная игра для украинца в Серии А.

Андрей Усмонов
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Владислав Супряга Сампдория

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