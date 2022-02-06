Тренер «Сампдории»: «Замена Супряги была воспитательной мерой»

Фото: Sampdoria

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампало прокомментировал Tutto Mercato замену форварда Владислава Супряги, который вышел на замену, но позже был заменен.

Знаю, что с психологической точки это могло быть тяжелым решением, но нам нужна была слаженная командная игра. Я не мог рисковать и оставлять на поле его, Капуто и Сенси. В двадцать лет у игрока есть возможность для прогресса, но в случае поражения, я бы чувствовал себя хуже.

Проблема с Супрягой в том, что мы не говорим на одном языке. Но я думаю, он понял, что означает эта замена. Скажем, что она была воспитательной мерой».