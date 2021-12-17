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Тренер сборной Армении назвал группу Лиги наций с Украиной сильной
Также в состав участников квартета вошли Шотландия и Ирландия
20:22
Хоакин Капаррос / Фото - Getty Images
Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос поделился впечатлениями от жеребьевки Лиги наций. Его команда попала в одну группу с Украиной. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.
Мы попали в очень сильную группу, в которой есть команда, которая в прошлом турнире играла в Лиге А. То, что мы будем соревноваться с такими сборными, означает, что мы прогрессируем и имеем соответствующий уровень.
Соперники – физически хорошо подготовленные команды, в которых много игроков с хорошей техникой. Мы должны пытаться быть конкурентоспособными, сражаться за победу в каждом матче. Фаворит группы, конечно, Украина, но Ирландия и Шотландия также опытные и умелые сборные.
Ранее мыслями по поводу квартета с Украиной поделился наставник сборной Ирландии Стивен Кенни.
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