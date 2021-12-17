Тренер сборной Армении назвал группу Лиги наций с Украиной сильной

Хоакин Капаррос / Фото - Getty Images

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос поделился впечатлениями от жеребьевки Лиги наций. Его команда попала в одну группу с Украиной. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Соперники – физически хорошо подготовленные команды, в которых много игроков с хорошей техникой. Мы должны пытаться быть конкурентоспособными, сражаться за победу в каждом матче. Фаворит группы, конечно, Украина, но Ирландия и Шотландия также опытные и умелые сборные.