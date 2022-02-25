Тренер сборной Бразилии объявил об отставке

Случится это после ЧМ-2022

Фото: Marca

Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил об уходе из команды.

Случится это после завершения ЧМ-2022 в Катаре. Об этом он сообщил SporTV.

«Я полностью сфокусирован на своей работе, но я осознаю рамки своего цикла. Он продлится до окончания чемпионата мира».

Тете возглавил команду с 2016-го года. Под его руководством команда выиграла Копа Америка-2019.



Кто станет приемником Тите пока неясно.