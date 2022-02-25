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Тренер сборной Бразилии объявил об отставке
Случится это после ЧМ-2022
Фото: Marca
Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил об уходе из команды.
Случится это после завершения ЧМ-2022 в Катаре. Об этом он сообщил SporTV.
«Я полностью сфокусирован на своей работе, но я осознаю рамки своего цикла. Он продлится до окончания чемпионата мира».
Тете возглавил команду с 2016-го года. Под его руководством команда выиграла Копа Америка-2019.
Кто станет приемником Тите пока неясно.
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