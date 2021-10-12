Шевчук: «С Финляндией Украина сыграла отлично. Но те же Малиновский, Зинченко только бы усилили сборную»
Тренер сборной Финляндии заявил о намерении занять второе место в группе Украины
Канерва не теряет оптимизма даже после поражения от «сине-желтых»
15:39
Маркку Канерва / Фото - AFP
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча отбора на чемпионат мира-2022 против Казахстана. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
Это очень тяжелая группа. Франция – чемпион мира. Мы ожидали, что они будут на первом месте, а остальные сборные будут вести борьбу за вторую строчку. Настроены занять это второе место.
Казахстан доказал, что является хорошей командой, набрав три очка в такой непростой группе.
Ранее Канерва отметил, что сборная Украины показала свой класс в матче с Финляндией.
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