Тренер сборной Ирландии: «Украина сыграет с Шотландией и с нами на выезде за одну поездку, а у нас тяжелый график»

Кенни пожаловался, что сборные находятся в неравных условиях

Стивен Кенни / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни недоволен календарем группы Лиги наций. Его слова приводит Daily Record.

«Только у Армении и нас есть эти двойные поездки. Похоже, UEFA отдает предпочтение лучшим посевам – Украина сыграет на выезде с Шотландией и Ирландией за одну поездку, а шотландцы проведут 2 первые встречи дома.

Вышло так, что мы получили тяжелый календарь. Тем не менее это не должно ослаблять нашу решимость добиться положительных результатов».



Ранее Кенни заявил, что его сборная должна выиграть группу.