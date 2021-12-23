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Тренер сборной Ирландии заявил, что UEFA «подыграла» Украине и Шотландии

Кенни назвал решение организации, с которым не может согласиться
Футбол Сборная Украины
16:36
Тренер сборной Ирландии заявил, что UEFA «подыграла» Украине и Шотландии
Стивен Кенни / Фото - FAI

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни поделился негодованием по поводу календаря Лиги наций. Слова специалиста передает Daily Record.

По какой причине Ирландии придется лететь в Армению между домашними матчами против Украины и Шотландии? После этого еще и отправляться из Глазго в Киев…

Для нас это будет сумасшедший десятидневный отрезок. А Шотландия и Украина в то же время будут проводить спаренные игры (по два дома и на выезде).

Судя по всему, UEFA был более благосклонным к сборным Украины и Шотландии при составлении календаря. Нас же с Арменией во внимание не принимали. В итоге, нам сделали более жесткий график по сравнению с соперниками. Тем не менее, мы настроены добиться положительных результатов.

Ранее Кенни заявил, что нужно выигрывать группу с Украиной.

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Ирландии (футбол) сборная Шотландии (футбол) UEFA сборная Армении (футбол)

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