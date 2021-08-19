Тренер сборной Казахстана вызвал 26 игроков на матч с Украиной

Команды сыграют в поединке отбора на ЧМ-2022

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Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов вызвал 26 футболистов на матчи отбора на чемпионат мира-2022. Об этом сообщает пресс-служба местной федерации футбола.

В сентябре команде предстоит сыграть дома против Украины (1.09). Также будут проведены выездные встречи с Финляндией (4.09), а также Боснией и Герцеговиной (7.09).

Состав сборной Казахстана

Вратари: Стас Покатилов («Кайрат»), Мухамеджан Сейсен («Тараз»), Игорь Шацкий («Шахтер» К);

Защитники: Марат Быстров («Ахмат», Россия), Абзал Бейсебеков («Астана»), Темирлан Ерланов, Юрий Логвиненко (оба – «Актобе»), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все – «Тобол»), Нуралы Алип, Ян Вороговский (оба – «Кайрат») Алибек Касым («Кызыл-Жар»), Максат Тайкенов («Каспий»), Еркин Тапалов («Акжайык»);

Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Владислав Васильев («Андижан», Узбекистан), Исламбек Куат («Астана»), Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев, Самат Жарынбетов (все – «Тобол»), Рамазан Оразов («Актобе»);

Нападающие: Алексей Щеткин («Ротор», Россия), Айдос Таттыбаев («Шахтер» К), Артур Шушеначев («Кайрат»).

Резервный список

Вратарь: Дмитрий Непогодов («Астана»)

Защитники: Олжас Керимжанов («Туран»), Нурлан Даиров («Кызыл-Жар»), Багдат Каиров («Тобол»), Михаил Габышев («Шахтер» К);

Полузащитники: Бауыржан Байтана («Тараз»), Султанбек Астанов («Ордабасы»), Максим Федин («Актобе»);

Нападающие: Роман Муртазаев («Балтика», Россия), Оралхан Омиртаев («Шахтер» К), Абат Аймбетов («Астана»).

Напомним, на матч против Казахстана сборную Украины выведет уже новый тренер – Александр Петраков.