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Тренер сборной Кипра вызвал 23 игрока на матчи с Украиной и Венгрией

В составе есть партнер Чигринского, Шахова и Данченко и экс-подопечный Михайленко
Футбол Сборная Украины
18:29
Тренер сборной Кипра вызвал 23 игрока на матчи с Украиной и Венгрией
Фото - Кипрская федерация футбола

Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу вызвал 23 игрока для участия в товарищеских матчах. Об этом сообщает пресс-служба Кипрской федерации футбола.

Островитяне проведут два спарринга. 4 июня команда сыграет против Венгрии, а 7 июня – с Украиной на ОСК «Металлист».

Список игроков сборной Кипра

Вратари: Михаил Неофитос («Олимпиакос»), Константинос Панаги («Омония»), Андреас Параскевас («Докса Катокопиас»).

Защитники: Николас Иоанну («Арис», Греция), Андреас Каро («Маритиму», Португалия), Константинос Лайфис («Стандард», Бельгия), Томас Иоанну (АЕК), Андреас Панайоту («Пафос»), Константинос Сотериу, Парис Псалтис, Андреу Стелиос (все – «Олимпиакос»), Яннис Кусулос («Омония»).

Полузащитники: Григорис Кастанос («Фрозиноне», Италия), Александр Гогич («Хайберниан», Шотландия), Андреас Авраам (АЕЛ), Костакас Артиматас, Димитрис Христофи (оба – «Анортосис»), Яннис Питтас, Хараламбос Кириаку (оба – «Аполлон»), Лоизос Лоизу, Фотис Папулис (оба – «Омония»).

Нападающие: Мариос Элиа («Этникос»), Панайотис Захариу («Пафос»).

Ранее стало известно, что товарищеский матч между Украиной и Северной Ирландией обслужит польская бригада арбитров.

Сергей Стаднюк
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сборная Кипра (футбол)

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