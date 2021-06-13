Экс-игрок сборной Украины: «Мы ничем не уступаем Нидерландам по подбору футболистов»
Тренер сборной Нидерландов назвал Украину трудным соперником
Обе команды серьезно настраиваются на матч
Франк де Бур / фото - AS English
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур рассказал официальному сайту UEFA об ожиданиях от предстоящего поединка со сборной Украины:
«Мы смотрели видео матчей сборной Украины, и я знаю некоторых ее игроков, видел их в деле. Считаю ее сильной командой с классными исполнителями.
Она организована и показывает достойный футбол, поэтому если говорить прямо, то это трудный соперник».
Свой первый матч на чемпионате Европы 2020 сборная Нидерландов проведет этим вечером в Амстердаме против сборной Украины. Команда Андрея Шевченко достойно провела контрольные матчи и готова дать голландцам бой.
Видеотрансляция матча Нидерланды – Украина. Начало – в 22:00.
Онлайн-трансляция встречи Нидерланды – Украина.
Напомним, матч с Украиной пропустит лидер обороны голландцев.
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