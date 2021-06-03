Тренер сборной Нидерландов забыл фамилию своего же игрока

Де Бур назвал футболиста, которого не вызвал на Евро-2020

Фото: sport.nl

Нидерланды сыграли вничью с Шотландией (2:2) в товарищеском матче.

На пресс-конференции после матча тренер голландцев Франк де Бур рассуждал о кадровом потенциале команды. Однако, сказанное было странным.

Специалист выразил мнение о том, что Квинси Мениг прекрасно подходит на роль правого защитника. Впрочем, Менинг, выступающий за «Твенте», пока не сыграл за сборную ни одной игры.

Queensy Menig mee naar het EK? pic.twitter.com/61O8txcIQM — ESPN NL (@ESPNnl) June 2, 2021

Вероятно, де Бур имел ввиду идет о Квинси Промесе, который может сыграть справа в полузащите.

Ранее тренер заявил, что Нидерланды обыграют Украину на Евро-2020 со счетом 3:1.