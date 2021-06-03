Тренер Нидерландов: «Можем играть намного лучше, чем с Шотландией»
Тренер сборной Нидерландов забыл фамилию своего же игрока
Де Бур назвал футболиста, которого не вызвал на Евро-2020
Фото: sport.nl
Нидерланды сыграли вничью с Шотландией (2:2) в товарищеском матче.
На пресс-конференции после матча тренер голландцев Франк де Бур рассуждал о кадровом потенциале команды. Однако, сказанное было странным.
Специалист выразил мнение о том, что Квинси Мениг прекрасно подходит на роль правого защитника. Впрочем, Менинг, выступающий за «Твенте», пока не сыграл за сборную ни одной игры.
Queensy Menig mee naar het EK? pic.twitter.com/61O8txcIQM— ESPN NL (@ESPNnl) June 2, 2021
Вероятно, де Бур имел ввиду идет о Квинси Промесе, который может сыграть справа в полузащите.
Ранее тренер заявил, что Нидерланды обыграют Украину на Евро-2020 со счетом 3:1.
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