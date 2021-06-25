Тренер сборной Португалии: «Боюсь ли я Бельгию? Я выиграл чемпионат Европы и Лигу наций»

Фернанду Сантуш / Фото: UEFA

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о грядущем матче с Бельгией в 1/8 финала Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

Мы претенденты на победу, и я верю, что Португалия может сражаться с лучшими командами. Мы либо верим, что можем победить, либо нет. Мы можем обыграть любого соперника, и я продолжаю с уверенностью утверждать, что ни одна команда не думает, что сможет легко победить нас. И матч с Германией не заставит меня передумать. Из 59 матчей (при Сантуше прим.) мы проиграли в 5. Матч против Германии был одним из худших за все время, что я тренирую команду».