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Тренер сборной России: «Мы видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти»

Черчесов высказался о вылете сборной России с чемпионата Европы
Футбол В Европе
13:28
Тренер сборной России: «Мы видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти»
Станислав Черчесов / Фото: championat.com

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о вылете национальной команды с Евро-2020:

Поблагодарил ребят за турнир. Не так просто было. У нас много новых молодых футболистов – человек пять-шесть. Команда на ходу менялась. Год, который продлил Евро, сыграл нам не самую лучшую службу. Многие на год стали старше, кто-то из формы вышел.

Много нюансов, которые мы решали. Но думаю, что есть и плюсы, и минусы на этом турнире, которые нам спокойно надо разобрать. Виден ли свет в конце тоннеля? Мы не слепые. Мы и свет видим, и дверь, куда идти. Разберемся.

Напомним, что экс-катмен Василия Ломаченко и Александра Усика жестко раскритиковал выступление сборной России.

Источник: matctv.ru Олег Шумейко-младший
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Теги

Станислав Черчесов сборная России (футбол)

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