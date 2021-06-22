Тренер сборной России: «Мы видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти»

Станислав Черчесов / Фото: championat.com

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о вылете национальной команды с Евро-2020:



Много нюансов, которые мы решали. Но думаю, что есть и плюсы, и минусы на этом турнире, которые нам спокойно надо разобрать. Виден ли свет в конце тоннеля? Мы не слепые. Мы и свет видим, и дверь, куда идти. Разберемся.