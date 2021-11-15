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Тренер сборной России назвал поражение от Украины в 1999-м – самым обидным в карьере

«Сине-желтые» в том поединке оставили восточных соседей за бортом отбора на Евро-2000
Футбол Чемпионат мира по футболу
21:53
Тренер сборной России назвал поражение от Украины в 1999-м – самым обидным в карьере
Валерий Карпин / фото - Eurosport

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал поражение от Хорватии (0:1), которое не позволило его подопечным получить прямую путевку на чемпионат мира 2022.

Специалист заявил, что это не самый обидный проигрыш, который был в его карьере:

«Гол пропустили обидный, да, а поражение необидное. Самым обидным в моей карьере игрока было поражение от Украины».

Коуч вспомнил матч 1999-го между Украиной и Россией, где решалась судьба путевки в плей-офф квалификации Евро-2000. Команды сыграли тогда вничью, но для соперников «сине-желтых» это было сродни поражению.

Тогда россияне вели в счете до самой концовки встречи, пока Андрей Шевченко ударом со штрафного не сравнял счет и не отправил сборную соседней страны домой.

Видео того самого гола Шевченко в игре, которая стала последней между сборными Украины и России.

Источник: Коммент.шоу Павел Харченко
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Теги

сборная России (футбол) сборная Украины (футбол)

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