Тренер сборной Шотландии призывает болельщиков поддержать команду в игре с Украиной

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Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк призвал местных болельщиков поддержать команду в матче против Украины в стыках отбора на ЧМ-2022.

Шотландским болельщикам не нужно напоминать, насколько важен матч плей-офф против Украины. Мы находимся в двух шагах от того, чтобы пробиться в финальную часть чемпионата мира впервые за 24 года. И мы хотим, чтобы наши фаны снова поддержали свою команду».