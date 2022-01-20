FIFA аннулировала карточки Робертсона и еще семи игроков сборной Шотландии перед матчем с Украиной
Тренер сборной Шотландии призывает болельщиков поддержать команду в игре с Украиной
Игра состоится уже в марте
Фото: Sky Sports
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк призвал местных болельщиков поддержать команду в матче против Украины в стыках отбора на ЧМ-2022.
«Полный стадион всегда оказывает дополнительную помощь футболистам. Это в очередной раз продемонстрировали наши домашние победы в групповом раунде отбора ЧМ-2022 над Израилем и Данией.
Шотландским болельщикам не нужно напоминать, насколько важен матч плей-офф против Украины. Мы находимся в двух шагах от того, чтобы пробиться в финальную часть чемпионата мира впервые за 24 года. И мы хотим, чтобы наши фаны снова поддержали свою команду».
Накануне, FIFA отменила дисквалификации восьми игроков сборной Шотландии перед игрой с Украиной.
Игра состоится 24 марта.