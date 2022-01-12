Тренер сборной Туниса – о Кубке Африки: «Я давно тренирую, но никогда не видел ничего подобного»

Команда проиграла Мали в скандальном матче

Фото: RMC

Главный тренер сборной Туниса Мондер Кебайер прокомментировал RMC Sport действия арбитра в скандальном матче группового этапа Кубка Африки против Мали (0:1).

«Очень тяжело управлять неспортивными делами. На 85 минуте он дает финальный свисток. Снова на 89-й минуте. Предполагалось 7-8 минут дополнительного времени. Его решение неясно. Футболисты принимали ванны со льдом в течение 35 минут, прежде чем их позвали на поле. Я давно занимаюсь тренерской деятельностью, но никогда не видел ничего подобного. Резервный рефери готовился поднять табло, и тут раздался свисток».

Рефери дважды дал свисток о завершении матча еще до конца основного времени.

Спустя 40 минут после окончания встречи матч возобновили, но Тунис не появился на поле.