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Тренер сборной Туниса – о Кубке Африки: «Я давно тренирую, но никогда не видел ничего подобного»
Команда проиграла Мали в скандальном матче
Фото: RMC
Главный тренер сборной Туниса Мондер Кебайер прокомментировал RMC Sport действия арбитра в скандальном матче группового этапа Кубка Африки против Мали (0:1).
«Очень тяжело управлять неспортивными делами. На 85 минуте он дает финальный свисток. Снова на 89-й минуте. Предполагалось 7-8 минут дополнительного времени. Его решение неясно.
Футболисты принимали ванны со льдом в течение 35 минут, прежде чем их позвали на поле. Я давно занимаюсь тренерской деятельностью, но никогда не видел ничего подобного. Резервный рефери готовился поднять табло, и тут раздался свисток».
Рефери дважды дал свисток о завершении матча еще до конца основного времени.
Спустя 40 минут после окончания встречи матч возобновили, но Тунис не появился на поле.
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