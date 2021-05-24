Тренер сборной U-16: «Вратарь Бахрейна – «лев матча» с Украиной»

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Главный тренер юношеской сборной Украины (U-16) Сергей Нагорняк поделился мыслями после товарищеского матча первой команды «сине-желтых» против Бахрейна (1:1).

Итоговый счет не совсем справедлив. Сборная Украины имела намного больше предпосылок выиграть этот матч, чем соперник.

И все-таки это тренировочная игра. Да, хотелось победить, но особо придавать значения результату не стоит. Наша команда выступала не оптимальным составом, впервые в таком сочетании, на поле выходили новички. У тренеров сборной еще есть время для экспериментов.

Реализация оставляет желать лучшего. Забей тот же Артем Довбык, и мы бы сейчас, думаю, на этом аспекте не акцентировали внимание. Всегда, когда команда забивает первой, играется проще. Хочется верить, что свои голы «сине-желтые» оставили на чемпионат Европы.

Конечно, всегда неприятно не выиграть на своем поле. Но я уверен, что этот матч даст тренерскому штабу много пищи для размышлений, а футболистам возможность разобраться в своих ошибках.

Сборная не побеждает уже шесть матчей кряду? Я на этот факт как-то даже не обратил внимания. Впереди еще два товарищеских матча. Вот в них, накануне Евро, желательно бы победить, чтобы более уверенными подойти к поединкам чемпионата Европы.

Кто «лев матча»? Наверное, вратарь сборной Бахрейна. Если бы не он, то «сине-желтые» могли бы отпраздновать и крупную победу.