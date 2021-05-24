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Тренер сборной U-16: «Вратарь Бахрейна – «лев матча» с Украиной»

Нагорняк рассказал о том, что помешало «сине-желтым» обыграть 99-ю команду рейтинга FIFA
Футбол Сборная Украины
22:09
Тренер сборной U-16: «Вратарь Бахрейна – «лев матча» с Украиной»
Фото - УАФ

Главный тренер юношеской сборной Украины (U-16) Сергей Нагорняк поделился мыслями после товарищеского матча первой команды «сине-желтых» против Бахрейна (1:1).

Бахрейн оказался вполне достойным спарринг-оппонентом. Хотя на итоговом результате, возможно, сказался недонастрой «сине-желтых». Считаю, что, если бы сборная Украины забила первой, то спокойно бы довела дело до победы. А так получили нервную концовку. Тем не менее, ребята проявили характер и сравняли счет.

Итоговый счет не совсем справедлив. Сборная Украины имела намного больше предпосылок выиграть этот матч, чем соперник.

И все-таки это тренировочная игра. Да, хотелось победить, но особо придавать значения результату не стоит. Наша команда выступала не оптимальным составом, впервые в таком сочетании, на поле выходили новички. У тренеров сборной еще есть время для экспериментов.

Реализация оставляет желать лучшего. Забей тот же Артем Довбык, и мы бы сейчас, думаю, на этом аспекте не акцентировали внимание. Всегда, когда команда забивает первой, играется проще. Хочется верить, что свои голы «сине-желтые» оставили на чемпионат Европы.

Конечно, всегда неприятно не выиграть на своем поле. Но я уверен, что этот матч даст тренерскому штабу много пищи для размышлений, а футболистам возможность разобраться в своих ошибках.

Сборная не побеждает уже шесть матчей кряду? Я на этот факт как-то даже не обратил внимания. Впереди еще два товарищеских матча. Вот в них, накануне Евро, желательно бы победить, чтобы более уверенными подойти к поединкам чемпионата Европы.

Кто «лев матча»? Наверное, вратарь сборной Бахрейна. Если бы не он, то «сине-желтые» могли бы отпраздновать и крупную победу.

Бывший голкипер «Шахтера» Рустам Худжамов объяснил природу ошибки Анатолия Трубина в моменте с пенальти.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Сергей Нагорняк

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