Тренер сборной Украины U-17 назвал фаворита своей группы в элит-раунде отбора на Евро

Олег Кузнецов / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины U-17 Олег Кузнецов поделился мыслями по поводу результатов жеребьевки элит-раунда отбора на чемпионат Европы-2022. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Если сборная Косово вышла в элитный раунд, это уже говорит о силе этого противника. Ну, а поляки всегда были неуступчивыми оппонентами. Впрочем, пока что-то говорить рано, мы потихоньку начинаем собирать информацию о соперниках.

Опередили фаворита Португалию в прошлом раунде? Это топ-сборные Европы, так что от этого никуда не деться. На бумаге всегда есть команда, на которую будет ставить большинство. Если я не ошибаюсь, то свой матч против итальянцев мы должны сыграть в последнем туре, поэтому к тому времени, возможно, будут известны расклады…

С Косово нет ранее не пересекались. А вот с итальянцами и поляками – не раз. Это были матчи со сборными другого возраста. Но это никакой информации не даст, поскольку у каждой сборной есть своя история.

Планируем в начале февраля (сроки пока уточняются) слетать в Турцию на два товарищеских матча. Сыграть с нами изъявили желание сборные Болгарии и Словакии. Ну а потом уже в марте проведем непосредственную подготовку к элит-раунду, но где она будет проходить, в Украине или где-нибудь ближе к месту проведения соревнований, станет известно позже.