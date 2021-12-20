Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Забыли» про Денискина и обещании договариваться с клубами. ФХУ и IIHF очень по-разному рассказали о визите Тардифа в Украину

Тренер сборной Украины U-17 назвал фаворита своей группы в элит-раунде отбора на Евро

Кузнецов считает, что большинство будет ставить на хозяев мини-турнира
Футбол Сборная Украины
13:22
Тренер сборной Украины U-17 назвал фаворита своей группы в элит-раунде отбора на Евро
Олег Кузнецов / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины U-17 Олег Кузнецов поделился мыслями по поводу результатов жеребьевки элит-раунда отбора на чемпионат Европы-2022. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Конечно, на более легкую группу на этой стадии соревнований рассчитывать не приходилось. Вы посмотрите, кто был в первой корзине. В нашей группе главные претенденты на первое место – это итальянцы. Особенно, когда турнир пройдет в их стране.

Если сборная Косово вышла в элитный раунд, это уже говорит о силе этого противника. Ну, а поляки всегда были неуступчивыми оппонентами. Впрочем, пока что-то говорить рано, мы потихоньку начинаем собирать информацию о соперниках.

Опередили фаворита Португалию в прошлом раунде? Это топ-сборные Европы, так что от этого никуда не деться. На бумаге всегда есть команда, на которую будет ставить большинство. Если я не ошибаюсь, то свой матч против итальянцев мы должны сыграть в последнем туре, поэтому к тому времени, возможно, будут известны расклады…

С Косово нет ранее не пересекались. А вот с итальянцами и поляками – не раз. Это были матчи со сборными другого возраста. Но это никакой информации не даст, поскольку у каждой сборной есть своя история.

Планируем в начале февраля (сроки пока уточняются) слетать в Турцию на два товарищеских матча. Сыграть с нами изъявили желание сборные Болгарии и Словакии. Ну а потом уже в марте проведем непосредственную подготовку к элит-раунду, но где она будет проходить, в Украине или где-нибудь ближе к месту проведения соревнований, станет известно позже.

Напомним, в финальный турнир выходят восемь победителей групп. Также к ним присоединятся семеро вторых команд с лучшей статистикой с соперниками, занявшими первое и третье место. Израиль как хозяин турнира квалифицировался автоматически.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины U-17 (футбол) Олег Кузнецов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Футбол

Бывший директор «Баварии»: «Не уверен, что Холанд подойдет нам»
Бывший директор «Баварии»: «Не уверен, что Холанд подойдет нам»
Бундеслига (Германия)
17:51
Роналду проведет благотворительный аукцион для помощи пострадавшим от извержения вулкана
Роналду проведет благотворительный аукцион для помощи пострадавшим от извержения вулкана
Премьер-Лига (Англия)
17:45
«Барселоне» предложили купить одноклубника Тайсона, которым интересуется «Шахтер»
«Барселоне» предложили купить одноклубника Тайсона, которым интересуется «Шахтер»
Примерa (Испания)
17:31
Источник. Переход Миколенко в «Эвертон» – решенный вопрос
Источник. Переход Миколенко в «Эвертон» – решенный вопрос
Премьер-Лига (Англия)
17:30
Неадекватная сумма. «Металлист» отказался от трансфера хавбека сборной Украины
Неадекватная сумма. «Металлист» отказался от трансфера хавбека сборной Украины
Первая лига
17:19
Директор ПСЖ: «Травмы Рамоса стали для нас сюрпризом»
Директор ПСЖ: «Травмы Рамоса стали для нас сюрпризом»
Лига 1 (Франция)
17:10
Только 3 футболиста из десятки самых дорогих украинских игроков выросли в цене
Только 3 футболиста из десятки самых дорогих украинских игроков выросли в цене
Сборная Украины
16:55
ПСЖ близок к продлению контракта с ведущим защитником
ПСЖ близок к продлению контракта с ведущим защитником
Лига 1 (Франция)
16:45
Шевченко: «Ситуация в таблице для «Дженоа» не так уж плоха»
Шевченко: «Ситуация в таблице для «Дженоа» не так уж плоха»
Серия А (Италия)
16:28
Все новости

Популярные новости

Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:18
156
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Бокс Профессиональный бокс
16 декабря 15:23
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Все новости