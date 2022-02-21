Тренер сборной Украины: «УПЛ рано перешла на чемпионат с 16 командами»

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Главный тренер юношеской сборной Украины Владимир Езерский поделился прогнозом о призерах и аутсайдерах УПЛ. Специалист назвал лучшего игрока первой части сезона и оценил общий уровень чемпионата.

Думаю, весной «Шахтер» прибавит. У него в составе больше индивидуально сильных исполнителей. Однако в составе «бело-синих», несмотря на большое количество молодежи, есть опыт главного тренера, который изнутри знает украинский чемпионат. Уверен, что весной нас ждет интересное соперничество за первое место.

На третье место я бы назвал трех претендентов, даже, несмотря на семиочоковое отставание «Ворсклы» от пьедестала. Та игра, которую в осенней части сезона демонстрировал «Днепр-1», пока делает его главным фаворитом. Но не стоит забывать, что на стороне «Зари» больший опыт подобных баталий. Думаю, первые несколько туров дадут более четкие очертания этой борьбы.

Учитывая турнирное положение и то, как команды комплектуются, «Минаю» и «Мариуполю» будет сложно подняться выше 15-го места. У азовцев в составе много необстрелянной молодежи, который сложно давать стабильный результат. Ужгородцев возглавил опытный наставник, однако я не вижу, чтобы команда усилилась футболистами, с которыми можно было бы решать серьезные задачи.

А что касается коллективов, которые окажутся в зоне переходных матчей, то в эту компанию я бы записал «Ингулец», «Львов», «Металлист 1925», в меньшей степени «Черноморец» и «Рух», которые, на мой взгляд, неплохо работают на трансферном рынке.

Из футболистов в первой части сезона, вне всякого сомнения, выделю Шапаренко. Этот полузащитник за последнее время очень вырос, закрепился в основном составе «Динамо». В прошлом году Николай стабильно отыграл за свой клуб и сборную Украины.

Также назвал бы еще Артема Довбыка и Михаила Мудрыка. Их осенний прогресс ощутим. Поэтому желаю этим исполнителям только расти и радовать не только болельщиков «Днепра-1» и «Шахтера», но и всех почитателей главной команды страны. Эти футболисты будут там востребованы.

Уровень чемпионата? Ориентиром для наших команд, есть выступление в еврокубках, а там мы не блещем, поэтому, на мой взгляд, в целом уровень нашего первенства понизился. Мне кажется, мы рано перешли на турнир с 16-ю командами. При 12-ти клубах и делении на шестерки было больше серьезных поединков по накалу.

К тому же клубы и УАФ сделали для арбитров все условия для качественной подготовки, но молодежь пока не справляется, уж слишком много остановок по ходу игры, вопросов к арбитражу. Нет той интенсивности, которая есть в еврокубковых матчах. Во многом из-за этого наши клубы и страдают в Европе. Сейчас уже ничего не поделаешь, этот период нужно пережить. Думаю, еще пару сезонов на перезагрузку пойдет.