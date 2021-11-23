Кэррик: «Я готов быть и.о. тренера «Манчестер Юнайтед» столько времени, сколько потребуется»
Тренер «Севильи» назвал абсурдным возможное назначение в «Манчестер Юнайтед»
Лопетеги не собирается покидать команду
11:25
Фото: Marca
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги признался пресс-службе UEFA, что считает абсурдными вопрос об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».
«Нет, пожалуйста, просто спросите меня о шансах на победу в следующем матче. Остальное, при всем моем уважении, кажется мне абсурдным».
Лопетеги называли одним из главных кандидатов на вакантный пост тренера в МЮ.
«Севилья» идет третьей в таблице Ла Лиги. Команда намерена выиграть Ла Лигу в этом сезоне.
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