Тренер «Севильи»: «Пытались подписать Мбаппе в последний момент»

Специалист шутливо прокомментировал трансферную сагу, которая развернулась вокруг француза

Килиан Мбаппе / фото - Eurosport

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги с юмором ответил на вопрос про форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Специалиста цитирует Diario di Sevilla.

Не грустно ли вам, что никто вас не спрашивал о Мбаппе?

«Нет, я знал, что так или иначе кто-нибудь задаст вопрос о нем. Мы пытались подписать его в последний момент, но не смогли».

Целая трансферная сага развернулась этим летом вокруг ухода Мбаппе из ПСЖ. Игрок отказался продлевать истекающим следующим летом контракт, несмотря на баснословную зарплату, которую ему предлагали.

Француз хотел уйти в «Реал», а мадридцы были готовы заплатить за него 200 миллионов евро. Но в итоге парижане остались со звездным французом, а «сливочные» со своими деньгами.

Напомним, даже если «Реал» подпишет Мбаппе бесплатно следующим летом, то все равно потеряет внушительную сумму.