Экс-тренер «Динамо» близок к назначению в «Шахтер»
Тренер «Шахтера»: «Иногда создаем театр на скамейке, но мы же итальянцы»
Давиде Поссанцини поделился мнением о работе арбитров в чемпионате Украины
Давиде Поссанцини / фото - FootBoom
Член тренерского штаба «Шахтера» Давиде Поссанцини поделился своими впечатлениями о работе в УПЛ, высказавшись о судействе в чемпионате Украины.
Можете задать вопрос арбитрам, что они думают о нас. Иногда мы создаем театр на скамейке, но мы же итальянцы.
Мы хотели бы наладить диалог с ними. Но нам сложно, потому что есть языковой барьер. Надо аккуратно и умно найти подход. Они видят наши манеры и, может, понимают не то, что мы имеем ввиду. Это как в Италии – иногда арбитры могут делать большие ошибки, а иногда работают хорошо.
Без обид, но я считаю, что это очень сложная работа. Я надеюсь, что мой сын не захочет стать арбитром.
Напомним, Гладкий может вновь стать игроком «Шахтера».
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