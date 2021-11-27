Тренер «Шахтера»: «Иногда создаем театр на скамейке, но мы же итальянцы»

Давиде Поссанцини / фото - FootBoom

Член тренерского штаба «Шахтера» Давиде Поссанцини поделился своими впечатлениями о работе в УПЛ, высказавшись о судействе в чемпионате Украины.

Мы хотели бы наладить диалог с ними. Но нам сложно, потому что есть языковой барьер. Надо аккуратно и умно найти подход. Они видят наши манеры и, может, понимают не то, что мы имеем ввиду. Это как в Италии – иногда арбитры могут делать большие ошибки, а иногда работают хорошо.

Без обид, но я считаю, что это очень сложная работа. Я надеюсь, что мой сын не захочет стать арбитром.