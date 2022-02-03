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Тренер «Шахтера»: «Кажется, будто Нерес и Винисиус с нами с начала сезона»

Поссанцини высказался о новичках команды
Футбол Украинская Премьер-лига
03 февраля 20:52
Тренер «Шахтера»: «Кажется, будто Нерес и Винисиус с нами с начала сезона»
Давиде Поссанцини / Фото: ФК Шахтер

Ассистент главного тренера «Шахтера» Давиде Поссанцини подвел итоги первого сбора в Турции и рассказал о зимних новичках команды. Его цитирует пресс-служба «горняков».

– Давиде, что получилось, а что нет на первом сборе?

– Первым этапом подготовки мы остались довольны, ведь команда, как всегда, очень хорошо работала. Были микротравмы, но это нормальная ситуация в футболе. Единственное, что несколько не соответствовало нашим ожиданиям, – это погода. Рассчитывали, что в Турции будет на несколько градусов теплее.

– На чем делали акцент?

– Первую неделю с учетом большого перерыва тренировки носили втягивающий характер. Потом акцент сделали на отработке отдельных игровых фаз, которые мы не могли наиграть из-за насыщенного графика, когда матчи следовали один за другим. В частности, начало атак с вратарей. Это важно, так как в украинском чемпионате соперники обычно отсиживаются в обороне. Впоследствии мы уже сконцентрировались на развитии атак.

– Наверняка вам непривычно, что зимой команда месяц отдыхает, а затем проводит столь продолжительные сборы. Сложно перестроиться и организовать работу с учетом украинских особенностей?

– Конечно, для нас это совершенно новый опыт. Но есть и позитивный момент, ведь из-за коронавируса получилось так, что три года кряду мы практически не отдыхали, и вот, наконец, была возможность провести время со своими семьями, а также до мелочей продумать организацию сборов, чтобы во всеоружии подойти ко второй части сезона.

– Насколько игроки еще далеки от оптимальных кондиций?

– Впереди много работы, и на данном этапе нормально, когда кто-то из футболистов чувствуют себя лучше функционально, а кому-то еще стоит прибавить. Однако я уверен, что мы сможем добиться того, чтобы у всех было одинаковое физическое состояние, а самое главное, чтобы мы были полностью готовы к 26 февраля, когда возобновится сезон.

– Поделитесь впечатлениями от работы с двумя зимними новичками «Шахтера» – Винисиусом Тобиасом и Давидом Нересом. Как они влились в коллектив, проявляли себя на тренировках?

– Команда очень хорошо приняла этих ребят. Кажется, что они играют с нами с самого начала сезона. И потом, мы все знаем Нереса, который два года назад в Лиге чемпионов очень ярко проявил свои качества. Что до Винисиуса Тобиаса, то он молод и невероятно талантлив, мы очень верим в него.

– Какие планы на следующие две недели, которые «Шахтер» проведет также в Турции?

– После паузы в пять выходных мы возобновим тренировки и постараемся еще лучше работать над физическим состоянием каждого футболиста. Прошлый год мы закончили победой и новый также очень хотим начать с победы.

10 самых значимых трансферов УПЛ в январе.

Петр Приходько
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Теги

Шахтер Донецк Давид Нерес Винисиус Жуниор

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