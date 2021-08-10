Тренер «Шахтера»: «Колос» – непростая команда. Они могут создать неприятности многим соперникам»

Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Караганда Магомед Адиев поделился ожиданиями пресс-службе клуба от матча с «Колосом» в ответной игре квалификации Лиги конференций.

Мы и соперник находимся в одинаковом положении. Первый матч был 5-го, мы не сыграли в Кубке, «Колос» свою игру тоже пропускал, с этим проблем нет. Проблема, наверное, в другом, более глубже: у нас идет наслоение игр, наш соперник проводит только четвертую официальную игру – в этом небольшое преимущество. Но все определяется на футбольном поле. Кто фаворит, кто аутсайдер – это уже не будет иметь никакого значения. Наши парни настраиваются. Вчера был небольшой фон усталости на тренировочном процессе, но у нас еще есть сутки».