Тренер «Шахтера»: «Колос» – непростая команда. Они могут создать неприятности многим соперникам»
Главный тренер «Шахтера» Караганда Магомед Адиев поделился ожиданиями пресс-службе клуба от матча с «Колосом» в ответной игре квалификации Лиги конференций.
«Как и перед первым матчем говорил, ожидаем сложный поединок. «Колос» – непростая команда, которая в первой игре показала, что может создать неприятностей многим командам. Постараемся на своем поле обыграть их, нас устраивает только победа. Постараемся чуть больше поднять игру вверх, но и нельзя забывать о балансе. Есть определенные тактические моменты, которые мы хотим применить в этой игре.
Мы и соперник находимся в одинаковом положении. Первый матч был 5-го, мы не сыграли в Кубке, «Колос» свою игру тоже пропускал, с этим проблем нет. Проблема, наверное, в другом, более глубже: у нас идет наслоение игр, наш соперник проводит только четвертую официальную игру – в этом небольшое преимущество. Но все определяется на футбольном поле. Кто фаворит, кто аутсайдер – это уже не будет иметь никакого значения. Наши парни настраиваются. Вчера был небольшой фон усталости на тренировочном процессе, но у нас еще есть сутки».
Начало встречи – в 16:55.
Онлайн трансляция «Шахтер» – «Колос».
Видео трансляция «Шахтер» – «Колос».
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