КДК УАФ «подарил» «Динамо» и «Шахтеру» на Рождество штрафы
Тренер «Шахтера»: «Не хватило удачи в Юношеской лиге UEFA»
Специалист подвел итоги еврокубковой кампании для команды U-19
08:33
Оскар Ратулутра / Фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» U-19 Оскар Ратулутра подвел итоги выступлений команды в Юношеской лиге UEFA. «Горняки» не сумели выйти из группы с «Реалом», «Интером» и «Шерифом».
Эмоции двоякие. Позитив связан с прогрессом и развитием ребят, но остался небольшой осадок от того, что мы не смогли пройти в евровесну в Юношеской лиге UEFA, хотя имели хорошие предпосылки.
Радует, что в каждом матче ребята показывали содержательный футбол и индивидуально демонстрировали наилучшие качества. Не хватило удачи, так как играли мы достаточно неплохо и были на одном уровне с соперниками.
По качеству игры было много интересных матчей как в чемпионате, так и в Юношеской лиге UEFA. Например, хороший поединок с «Динамо», у «Реала» дома мы тоже выиграли, показав отличный футбол.
Ранее наставник «Динамо» U-19 Игорь Костюк объяснил причины упущенной в последний момент возможности выиграть группу Юношеской лиги UEFA.