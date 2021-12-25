Тренер «Шахтера»: «Не хватило удачи в Юношеской лиге UEFA»

Оскар Ратулутра / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» U-19 Оскар Ратулутра подвел итоги выступлений команды в Юношеской лиге UEFA. «Горняки» не сумели выйти из группы с «Реалом», «Интером» и «Шерифом».

Радует, что в каждом матче ребята показывали содержательный футбол и индивидуально демонстрировали наилучшие качества. Не хватило удачи, так как играли мы достаточно неплохо и были на одном уровне с соперниками.

По качеству игры было много интересных матчей как в чемпионате, так и в Юношеской лиге UEFA. Например, хороший поединок с «Динамо», у «Реала» дома мы тоже выиграли, показав отличный футбол.