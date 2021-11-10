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Тренер Шевченко в «Динамо» похвалил экс-подопечного за выбор «Дженоа»

«Грифоны» располагаются в подвале турнирной таблицы
Футбол Серия А (Италия)
17:19
Тренер Шевченко в «Динамо» похвалил экс-подопечного за выбор «Дженоа»
Андрей Шевченко / Фото - Дженоа

Бывший тренер «Динамо» Николай Павлов похвалил Андрея Шевченко за то, что специалист не побоялся возглавить борющийся за выживание в Серии А «Дженоа».

Безусловно, я рад, что Андрей Шевченко возглавил команду из Серии А. Думаю, что у него все получится. Даже не сомневаюсь в этом. Очень важно, что рядом с ним будет хотя бы Мауро Тассотти, который долгое время был одним из его помощников во время работы в сборной Украины.

Уверен, что опыта у него уже достаточно, чтобы работать на клубном уровне. Многие тренеры, которые успешно работали в сборной, потом добивались также успеха на уровне клуба. Думаю, его тренерская карьера сложится так же, как и в сборной. На мой взгляд, самый красивый и самый качественный футбол сборная Украины в своей истории показывала именно при Андрее Шевченко.

Считаю, что он проявил себя с наилучшей стороны. При нем, насколько я знаю, в сборной внутри коллектива всегда была позитивная атмосфера. Это тоже немаловажный фактор в работе тренера. В клубе Шевченко будет работать каждый день, поэтому у него будет еще больше времени для контакта с футболистами, чтобы доносить им свои принципы, чувствовать друг друга.

«Дженоа» аутсайдер Серии А? Ждать, пока пригласит чемпион Англии, тоже можно долго. Поэтому он молодец, что не побоялся принять команду, которая испытывает проблемы и пока что находится в нижней части турнирной таблицы.

Это в «Динамо» или «Шахтере», кто бы их не тренировал, ты ниже второго места не опустишься, а в Серии А все команды сильные и там придется биться каждую неделю. Но будет вдвойне приятно, если он поднимет команду и тогда будут видны его труды в сложной турнирной ситуации.

Ранее Шевченко назвал главные задачи «Дженоа» после его назначения.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Дженоа Андрей Шевченко Николай Павлов

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